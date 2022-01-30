Усик оставил бокс и дебютирует в футбольном клубе на турнире в Турции

Украинский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на время оставил бокс и проведет футбольный матч на турнире Winter Cup, который стартует на следующей неделе в Турции. О своем дебюте за команду Первой лиги "Полесье" из Житомира боксер сообщил на сайте "Металлиста".

Также в соревнованиях заявлены "Верес", "Черноморец" и "Металлист". Первая игра запланирована на 3 февраля. "Полесье" сразится с "Вересом".

"Смотрите на телеканалах "Футбол 1,2,3" в 19.00. Поехали, всем бокс, а потом футбол", – сказал Усик.

Напомним, что у Усика из-за мусульманского праздника Рамадан сорвался самый желанный бой в карьере против Фьюри.

Отметим, что Тайсон свой ближайший поединок проведет против Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

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25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

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