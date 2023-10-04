УЕФА отстранил представителя России от матча 'Шахтера' в Лиге чемпионов

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич не будет работать на ближайшем матче донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Изначально предполагалось, что знаменитый сербский рефери будет наблюдать за работой арбитров в поединке "горняков" против "Антверпена" в среду, 4 октября.

Однако теперь Мажич не значится в списках делегатов на поединок, что можно увидеть на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Вместо него судейским наблюдателем на игре станет представитель Нидерландов Ян Вегерееф.

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Именно он будет следить за работой бригады словенца Раде Обреновича. Тому будут помогать лайнсмены Юре Прапротник и Грега Кордеж, а роль четвертого рефери исполнит Славко Винчич.

Отметим, что ранее УЕФА назначил бригада российских судей на матч женской Лиги наций, а арбитра Сергея Карасева вызывали на тренировочный сбор в начале сентябре.

Кроме того, на минувшей неделе юношеские сборные России были возвращены в отборочные турниры к чемпионатам Европы. Это вызвало массовый бойкот со стороны многих стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге со словами о том, что российские "дети – жертвы войны", поддержал решение УЕФА допустить юношескую команду России к отбору к ЧЕ-2024.

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