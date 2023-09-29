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Позор дня: легенда сборной Германии назвал российских детей жертвами войны и проголосовал за возвращение РФ в турниры УЕФА

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,3 т.
Позор дня: легенда сборной Германии назвал российских детей жертвами войны и проголосовал за возвращение РФ в турниры УЕФА

Легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге поддержал решение Европейского футбольного союза (УЕФА) допустить юношескую команду России к отбору к ЧЕ-2024. Член исполкому организации, который отдал свой голос в поддержку агрессоров, объяснил этот шаг заботой о детях из РФ.

Об этом Румменигге заявил в комментарии изданию BILD, оправдываясь за возвращение россиян в международные турниры. Чемпион Европы-80 и один из лучших бомбардиров в истории Бундестим (45 голов, шестое место в списке снайперов) добавил, что российские юноши должны иметь возможность соревноваться, забыв о том, что в Украине разрушены стадионы и отсутствуют нормальные условия для занятий футболом из-за агрессии РФ.

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Позор дня: легенда сборной Германии назвал российских детей жертвами войны и проголосовал за возвращение РФ в турниры УЕФА
Позор дня: легенда сборной Германии назвал российских детей жертвами войны и проголосовал за возвращение РФ в турниры УЕФА

"Дети – жертвы войны. Они невиновны и нуждаются в помощи, не несут никакой ответственности за эту войну и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Вот почему я проголосовал "за", чтобы позволить им снова принять участие в игре", – сказал Румменигге.

Ранее сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ. До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд.

Позор дня: легенда сборной Германии назвал российских детей жертвами войны и проголосовал за возвращение РФ в турниры УЕФА
Позор дня: легенда сборной Германии назвал российских детей жертвами войны и проголосовал за возвращение РФ в турниры УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, Шведский футбольный союз, который назначен хозяином юношеского чемпионата Европы среди девушек, отказался пускать на турнир сборную России.

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