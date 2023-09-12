УЕФА вернул россиян в свои турниры: что произошло

Европейский футбольный союз (УЕФА) вернул представителей России в свои соревнования. Об этом свидетельствует назначение российской бригады арбитров на матч женской Лиги наций, в котором 26 сентября в Армавире сыграют команды Армении и Казахстана.

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Об этом говорится на официальном сайте (УЕФА). Судейскую бригаду возглавит Вера Опейкина, ей будут помогать лайснвумены Екатерина Курочкина и Елена Собчук. В роль четвертого рефери исполнит Надежда Горинова.

Это первое назначение россиян на матчи турниров УЕФА после того, как РФ развязала преступную войну против Украины, а ее представители были исключены из международных соревнований.

До этого российский футбольный арбитр Сергей Карасев побывал на тренировочных сборах судей УЕФА, которые прошли в первых числах сентября. 44-летний уроженец Москвы, по данным пропагандистских СМИ, сдал все необходимые нормативы для работы на международных матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная России по футболу опозорилась в матче с олимпийской сборной Египта, пропустив два гола за четыре минуты.

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