11-я страна решила бойкотировать Россию после скандального решения УЕФА

Румыния стала 11-й европейской страной, которая отказалась исполнять решение Европейского футбольного союза. 26 сентября УЕФА принял решение вернуть юниорские российские команды в международные турниры.

"Федерации футбола Румынии (FRF) считает, что должна быть солидарна с духом санкций, утвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет играть ни одного официального или товарищеского матча со сборными Российской Федерации", – говорится в заявлении, которое приводит Tribuna.

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Ранее бойкот России уже подтвердили 11 членов УЕФА из 55. Помимо Украины, это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия.

Следующий исполком УЕФА, на котором будут в очередной раз обсуждать судьбу российских сборных, запланирован на 10 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Европейские футбольные руководители пытаются подавить отказ европейских стран играть вместе со сборными России в международных турнирах.

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