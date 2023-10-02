УЕФА назначил главу российских судей на матч 'Шахтера' в Лиге чемпионов

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич будет работать на ближайшем матче донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Знаменитый сербский рефери будет наблюдать за работой арбитров в поединке "горняков" против "Антверпена" в среду, 4 октября.

Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). 50-летний Мажич, который летом возглавил судейский комитет в России, будет следить за работой бригады словенца Раде Обреновича. Ему будут помогать лайнсмены Юре Прапротник и Грега Кордеж, а роль четвертого рефери исполнит Славко Винчич.

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Также на игре "Антверпен" – "Шахтер" будет задействована система видеоповторов, которую будет контролировать Нейц Кайтазович. Отметим, что ранее УЕФА назначила бригада российских судей на матч женской Лиги наций, а арбитра Сергея Карасева вызывали на тренировочный сбор в начале сентябре.

Кроме того, на минувшей неделе юношеские сборные России были возвращены в отборочные турниры к чемпионатам Европы. Это вызвало массовый бойкот со стороны многих стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге со словами о том, что российские "дети – жертвы войны", поддержал решение УЕФА допустить юношескую команду России к отбору к ЧЕ-2024.

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