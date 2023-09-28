Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.Александр Тихонов оскорбительно высказался в адрес Швеции. Несколько дней назад Шведский футбольный союз (SvFF) отказался пускать женскую сборную России U-17 на чемпионат Европы, который состоится в 2024 году в Швеции.

26 сентября Европейский футбольный союз принял решение вернуть юниорские российские команды в международные соревнования под эгидой УЕФА.

"Больные люди. Это решение отдельных людей, которые находятся под давлением Соединенных Штатов Америки. А другие в стране жгут Кораны, это натуральные уроды. Я не могу сказать про них ни одного доброго слова", – заявил Тихонов в интервью РБ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд, поддержав бойкот англичан.

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