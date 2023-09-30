УЕФА использует 'смягчившуюся позицию' Украины, чтобы отменить бойкот России – Sky Sports

Европейские футбольные руководители пытаются подавить отказ европейских стран играть вместе со сборными России в международных турнирах. 26 сентября УЕФА принял решение без флага и гимна, но вернуть юниорские российские команды.

Журналист Sky Sports Роб Харрис рассказал, что в УЕФА в частном порядке указывают футбольным чиновникам на непоследовательность в противодействии возвращению России в молодежные чемпионаты, приводя как аргументы, позицию Украины.

В УЕФА подчеркивают, что украинское Министерство спорта смягчило свою позицию в июле, отменив запрет на участие украинских спортсменов в большинстве соревнований, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября Шведский футбольный союз (SvFF) отказался пускать женскую сборную России U-17 на чемпионат Европы, который состоится в 2024 году в Швеции.

Кроме того сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд, поддержав бойкот англичан.

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