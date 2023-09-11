'Наше унижение видят все': Песков довел россиян словами об Олимпиаде без флага и гимна

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков высказался за участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом и без гимна. Он отметил, что некоторые атлеты точно поедут на турнир во Франции, чем вызвал гнев со стороны болельщиков.

Видео дня

"Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом. Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведется. Обязательно спортсмены должны в них участвовать", – сказал Песков в комментарии информационному пропагандистскому агентству "Р-Спорт".

Читатели портала Sports.ru едко и резко отреагировали на эти слова. Они стали обвинять Кремль в том, что там начали "переобуваться" после громких заявлений и требований снять запрет на российскую символику.

"Ну вот, и "несгибаемые" прогнулись... Как, интересно, теперь чувствуют себя те, кто забежал впереди паровоза и уже пообещал, что без флага и гимна на Олимпиады никто не поедет", "Пускай откажутся от всей господдержки и премиальных", "Мы испытываем стыд не потому, что совершаем ошибки, а потому, что наше унижение видят все", "А кто им будет оплачивать подготовку и поездку на Олимпиаду?", "А как же с флагом, все дела, патриотизм и вообще все остальное?", "Песков давно и прочно представляет крыло предателей", – пишут в комментариях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже под национальным флагом. Ранее президент МОК Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!