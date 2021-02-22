Тренеру УПЛ дали желтую карточку за требование говорить на украинском: спортивные итоги 21 февраля

Главный тренер "Львова" Виталий Шумский получил желтую карточку за требование судье говорить на украинском языке, а украинский боец Сергей Спивак добыл победу в UFC.

Кроме того, украинский боксер Иван Голуб эффектно выиграл бой в США.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 21 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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