Тренеру УПЛ дали желтую карточку за требование говорить на украинском: спортивные итоги 21 февраля
Главный тренер "Львова" Виталий Шумский получил желтую карточку за требование судье говорить на украинском языке, а украинский боец Сергей Спивак добыл победу в UFC.
Кроме того, украинский боксер Иван Голуб эффектно выиграл бой в США.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 21 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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