В УПЛ тренер попросил судью говорить на украинском и получил желтую карточку

Главный тренер футбольного клуба "Львов" Виталий Шумский получил желтую карточку за просьбу к судье говорить с ним на украинском языке.

Инцидент произошел на 68-й минуте матча 15-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) против "Колоса".

Как сообщил сам Шумский в интервью клубной пресс-службе, четвертый арбитр Николай Кривоносов из Киева разговаривал с ним по-русски, и тренер попросил его перейти на украинский.

"После этого он сразу передал замечания по рации главному арбитру [Виктору Копиевскому из Кропивницкого - прим. ред], который подошел ко мне и показал желтую карточку. Я попросил рефери объяснить такое решение, на что ответа до сих пор не получил", – заявил Шумский.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Львов" - "Колос" завершился со счетом 0:2. Дубль на счету Павла Ориховского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года между главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем и экс-футболистом "Колоса" Евгением Селезневым произошел конфликт.

В ходе перепалки в подтрибунном помещении "Днепр-Арены" Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке.

В ответ Евгений заявил, что Йовичевич, как хорват, не имеет права рассказывать, как ему говорить в его стране.