Чемпион мира сенсационно проиграл тяжелым нокаутом титул WBС. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
4,3 т.
Берчельт - Вальдес

Чемпион мира в первом легком весе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) проиграл свой титул WBC Оскару Вальдесу (29-0, 23 КО).

Поединок между мексиканцами стал главным событием на вечере бокса шоу Top Rank в "бабле" в Лас-Вегасе.

Вальдес нокаутирует Бечельта

Перед этой встречей букмекерские конторы принимали ставки на победу Мигеля с коэффициентом 1,30. Успех Вальдеса оценивался показателем 3,80.

30-летний Вальдес осторожно начал бой, однако затем захватил инициативу, легко уходя от ударов оппонента и резко контратакуя. В четвертой трехминутке Оскар сильно потряс чемпиона, а затем отправил его в нокдаун.

Вальдес не смог сдержать эмоций

После этого Мигель смог восстановится и даже создать серьезное сопротивление в шестом-седьмом раундах, однако это был единственный всплеск активности на ринге. Вальдес взвинтил темп и на последних секундах 10-го раунда точным левым боковым отправил соотечественника в тяжелый нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Берчельт добыл эффектную победу на вечере профессионального бокса в Мехико.

В главном бою 28-летний мексиканец разбил соотечественника Элизара Валенсуэлу необычным "стоячим нокаутом".

Мигель Берчельт