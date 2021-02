Чемпион мира сенсационно проиграл тяжелым нокаутом титул WBС. Видео

Чемпион мира в первом легком весе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) проиграл свой титул WBC Оскару Вальдесу (29-0, 23 КО).

Поединок между мексиканцами стал главным событием на вечере бокса шоу Top Rank в "бабле" в Лас-Вегасе.

Перед этой встречей букмекерские конторы принимали ставки на победу Мигеля с коэффициентом 1,30. Успех Вальдеса оценивался показателем 3,80.

30-летний Вальдес осторожно начал бой, однако затем захватил инициативу, легко уходя от ударов оппонента и резко контратакуя. В четвертой трехминутке Оскар сильно потряс чемпиона, а затем отправил его в нокдаун.

После этого Мигель смог восстановится и даже создать серьезное сопротивление в шестом-седьмом раундах, однако это был единственный всплеск активности на ринге. Вальдес взвинтил темп и на последних секундах 10-го раунда точным левым боковым отправил соотечественника в тяжелый нокаут.

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!



An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm