Знаменитый украинский боксер победил нокаутом в США. Видео

Известный украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб (19-1, 15 КО) одержал яркую победу над колумбийцем Луисом Эдуардом Флоресом (25-18, 21).

Бой 33-летнего уроженца Горловки на арене Caribe Royale в Орландо завершился досрочно.

Наш соотечественник с первых секунд захватил инициативу и мощными ударами раз за разом доставал соперника. Развязка настала в 6-м раунде. Иван зажал оппонента в угол и стал его методично избивать.

Рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 Иван Голуб нокаутировал колумбийца Джанера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО) и защитил титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).

До этого украинец одержал уверенную победу над бразильцем Жоакимом Карнейро на вечере бокса UFC Fight Pass в США. Поединок прошел в Монровилле и завершился в пятом раунде