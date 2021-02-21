Украинский чемпион мира победил нокаутом в UFC. Видео

Чемпион мира смешанных боевых искусств (ММА) по версии WWFC в тяжелом весе Сергей Полярный Медведь Спивак (3-2) добыл уверенную победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На турнире UFC Fight Night 185, который прошел в Лас-Вегасе, 26-летний уроженец Кишенева, долгое время выступавший в Украине и считающий именно ее своей Родиной, победил местного бойца Джареда Вандеру (11-5).

Сергей с первых минут захватил инициативу, сразу переведя бой в партер. Спортсмены долгое время боролись на канвасе, когда во втором раунде Спивак начал просто избивать оппонента. Судья досрочно остановил встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем первом бою Сергей на турнире UFC Fight Night 151 в Оттаве (Канада) за 50 секунд уступил 35-летнему ветерану из США Уолту Харрису.

В октябре 2019-го на турнире UFC 243, который прошел в Мельбурне на "Marvel Stadium", Спивак сенсационно победил местного бойца Тая Туйвасу.

После этого болельщики заинтересовались и его личной жизнью, восхитившись фотографиями его супруги - молдавской красавицы Яны Букатарь.