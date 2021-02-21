Джокович выиграл Australian Open, разгромив лучшего теннисиста России
Первая ракетка мира Новак Джокович стал 9-кратным чемпионом Australian Open.
В финале Открытого чемпионата Австралии с призовым фондом 55 450 000 долларов 33-летний серб легко разобрался с лучшим теннисистом России Даниилом Медведевым (4 ATP) – 7:5, 6:2, 6:2.
What. A. Performance.— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
9-0 in #AusOpen finals 🏆#AO2021 pic.twitter.com/nKkwNVmkAi
Джокович начал матч очень агрессивно, легко поведя 3:0, но затем сам проиграл подряд 3 гейма. Оба теннисиста старались работать на задней линии долгими розыгрышами, но Новак делал меньше невынужденных ошибок и старался выжимать их из соперника. Серб при счете 6:5 взял подачу россиянина и выиграл партию.
Во втором сете Медведев начал нервничать, терять концентрацию, и в какой-то из моментов даже разбил свою ракетку. При равной игре Джокович один за один взял 6 геймов.
Лучший теннисист мира доминировал на корте, играл уверенно на выходах впереди заставляя Медведева бегать по всему корту. Было заметно, что россиянин никак не мог справится с психологическими проблемами.
В третьей партии Новак продемонстрировал безупречную технику, победив 6:2.
𝑀𝒶𝒿𝑒𝓈𝓉𝒾𝒸 𝒾𝓃 𝑀𝑒𝓁𝒷𝑜𝓊𝓇𝓃𝑒— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
The moment @DjokerNole claims his 9th #AusOpen title.#AO2021 pic.twitter.com/2sQVBGF0Wv
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в женском финале Australian Open 23-летняя Наоми Осака обыграла Дженнифер Брэди из США (24 WTA).
Матч продлился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.