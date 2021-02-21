Первая ракетка мира Новак Джокович стал 9-кратным чемпионом Australian Open.

В финале Открытого чемпионата Австралии с призовым фондом 55 450 000 долларов 33-летний серб легко разобрался с лучшим теннисистом России Даниилом Медведевым (4 ATP) – 7:5, 6:2, 6:2.

Джокович начал матч очень агрессивно, легко поведя 3:0, но затем сам проиграл подряд 3 гейма. Оба теннисиста старались работать на задней линии долгими розыгрышами, но Новак делал меньше невынужденных ошибок и старался выжимать их из соперника. Серб при счете 6:5 взял подачу россиянина и выиграл партию.

Во втором сете Медведев начал нервничать, терять концентрацию, и в какой-то из моментов даже разбил свою ракетку. При равной игре Джокович один за один взял 6 геймов.

Лучший теннисист мира доминировал на корте, играл уверенно на выходах впереди заставляя Медведева бегать по всему корту. Было заметно, что россиянин никак не мог справится с психологическими проблемами.

В третьей партии Новак продемонстрировал безупречную технику, победив 6:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в женском финале Australian Open 23-летняя Наоми Осака обыграла Дженнифер Брэди из США (24 WTA).

Матч продлился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.