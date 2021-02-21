Судья бросился под мяч перед пустыми воротами и лишил команду гола. Курьезное видео

В матче 7-го тура чемпионат Мексики между "Крус Асуль" и "Толукой" произошел курьезный эпизод.

При счете 2:0 футболисты "Крус Асуль" провели эффектную контратаку, которая должна была завершиться голом.

Один из игроков выбежал один на один с пустыми воротами и пробил в штангу. Круглый снаряд отскочил к его одноклубнику Хонатану Родригесу. 27-летний форвард должен был делать счет 3:0, но в последний момент во время удара главный арбитр встречи неправильно выбрал позицию на поле и оказался на траектории мяча.

Футболисты с претензиями атаковали рефери, однако это ни к чему не привело. По правилам, если мяч попадает в арбитра и влияет на эпизод, то назначается свободный удар.

В итоге "Толука" сперва сравняла счет, а затем "Крус Асуль" вырвал победу на 63-й минуте (3:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, собака, которая четыре раза выбегала на поле во время товарищеского матча между командами второго дивизиона чемпионата Сербии "Раднички 1923" – "Колубара" (0:3), получила от арбитра красную карточку.