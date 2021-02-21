"Динамо" на последних секундах ушло от поражения в УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге на последних секундах спасло ничью с черниговской "Десной" – 1:1.

Букмекерские конторы на победу номинальных хозяев принимали ставки с коэффициентом 4,65, в то время как успех "Динамо" оценивался показателем 1,93. Ничья тоже была маловероятна (3,84).

Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского начался при небольшом преимуществе киевлян. Столичные футболисты контролировали мяч, но до остроты доходило редко. Ближе к середине тайма активизировалась и "Десна" .

В центре поля стало больше борьбы и больше фолов. Концовка первой половины прошла на встречных курсах.

"Динамо" не бомбардировало навесами, а старалось разрезающими передачами входить в штрафную соперника, поставляя мяч своим форвардам. Первый удар в створ случился на 45-й минуте. Мощный удар Беседина парировал Паст.

После перерыва "Динамо" бросилось атаковать, но не смогло использовать две отличные возможности после ударов Цыганкова и Родригеса.

В свою очередь игроки "Десны" реализовали свой первый же шанс. На 53-й минуте идеальная подача с фланга от Калитвинцева нашла голову Будковского. Бущан и Забарный превратились в неподвижных зрителей и 28-летний нападающий вколотил мяч головой – 1:0.

Вице-чемпионы Украины взяли мяч под контроль, но атаковали академично. "Десне" удавалось раз за разом выбегать в контратаки.

Игроки из Чернигова компактно располагались в обороне и очень низко размещались, легко разбивая все угрозы.

На 67-й минуте забег Шапаренко едва не закончился небольшой потасовкой между футболистами.

"Динамо" на последних минутах попыталось организовать последний штурм и это дало свои плоды.

На последних секундах мяч в штрафной попал в руку Гитченко и Игорь Пасхал после просмотра ВАР поставил пенальти. Цыганков четко реализовал наказание – 1:1.

"Десна" – "Динамо" 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 53 Будковский, 1:1 – 90, пенальти Цыганков.

Десна – Паст, Имереков, Тамм, Полегенько, Ермаков, Тотовицкий, Мостовой, Калитвинцев (Картушов, 82), Арвеладзе (Гитченко, 69), Гуцуляк (Безбородько, 82), Будковский (Чепурненко, 90).

Динамо – Бущан, Забарный, Миколенко, Караваев, Кендзера, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 65), Буяльский, Сидорчук, Родригеш, Беседин (Супряга, 86).

Предупреждения: Ермаков (9), Беседин (45), Имереков (57), Родригеш (68), Арвеладзе (68), Цыганков (80), Безбородько (84), Миколенко (89).

Удаление: Безбородько (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий поединок подопечные Луческу провели в четверг против бельгийского "Брюгге" в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч на поле НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.