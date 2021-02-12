Тренер "Колоса" принял решение по Селезневу

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин сейчас не рассчитывает на скандального нападающего Евгения Селезнева.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, украинский футболист был исключен из заявки ковалевского клуба на украинскую Премьер-лигу. Вместо него в нее добавили четверых новых игроков.

Несмотря на это, руководство не расторгало контракт с Селезневым, который действует до 31 июня 2021 года. Окончательное решение по его судьбе будет принято в ближайшие дни.

Украинец перешел в "Колос" летом 2020 года. За первый круг УПЛ он провел 12 матчей, в которых забил 5 голов (все с пенальти).

Ранее журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас заявил, что Евгения отчислили из команды за нарушение спортивного режима. Позже оказалось, что такое с нападающим происходит не впервые. В СМИ появилась информация, что Селезнев проводил время с бывшим партнером по сборной Украины Андреем Ворониным накануне инцидента. Последний подтвердил факт встречи, но заявил, что они не употребляли алкогольные напитки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений рассказал, что на самом деле случилось во время сборов "Колоса" в Турции, после чего провел беседу с президентом клуба Андреем Засухой.