Отчисление Селезнева из "Колоса": СМИ раскрыли новые подробности

Украинского нападающего Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" после уже третьего нарушения режима.

Как сообщает издание Sport.ua, в первых двух случаях его простили, сделав ему последнее "китайское предупреждение". Когда оно в очередной раз было проигнорировано, руководство клуба из Ковалевки решило попрощаться с экс-футболистом "Днепра" и "Шахтера". Нападающий уже покинул расположение команды и улетел в Киев.

Напомним, что Селезнев перешел в "Колос" летом 2020 года на правах свободного агента. Он принял участие в 12 матчах команды по всех турнирах, забил 5 голов (все с пенальти) и отдал 1 ассист.

Евгений рассказывал, что решил вернуться в украинскую Премьер-лигу, чтобы побить бомбардирский рекорд "динамовца" Максима Шацких (124 гола). Сейчас на счету Селезнева 116 мячей.

Изначально об отчислении нападающего сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас. Позже эту информацию прокомментировал главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.

Перед переходом в клуб из Ковалевки Евгений защищал цвета турецкого "Бурсаспора".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев рассказал о своей "самой лютой пьянке".