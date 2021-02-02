Экс-игрок сборной Украины рассказал о встрече с Селезневым перед его отчислением

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин подтвердил, что встречался с нападающим Евгением Селезневым перед его отчислением из "Колоса", но опроверг информацию о том, что они выпивали.

В комментарии изданию Sport24.ru наш соотечественник назвал эти слухи бредом и напомнил, что он является тренером московского "Динамо" и дорожит своей репутацией. Он также дал совет журналисту телеканалов "Футбол 1/2/3" Владимиру Крамару.

"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб. Повторюсь – при мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", – высказался Воронин.

Напомним, что ранее стало известно об отчислении Селезнева из "Колоса" за "грубое нарушение режима". Также появилась информация о том, что Евгений уже не в первый раз был замечен в подобном инциденте. Позже сам нападающий объяснил, почему покинул расположение клуба из Ковалевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Колос" выступил с официальным заявлением, прокомментировав эту скандальную ситуацию.