Селезнев выгнан из "Колоса" за "грубое нарушение режима", – журналист

Украинский футболист "Колоса" из Ковалевки Евгений Селезнев отчислен за грубое нарушение режима, сообщил у себя в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По информации Бурбаса, на досрочном расторжении контракта с 35-летним форвардом настоял сам главный тренер команды Руслан Костышин.

"После выходки игрока тренер Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие - игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев", – написал журналист.

Напомним, что "Колос" подписал Селезнева в начале сентября прошлого года. За это время Евгений сыграл в 12 поединках, в которых забил 5 голов с пенальти.

До этого выступал в чемпионате Турции за "Бурсаспор". Он принял участие в 32 матчах за клуб, забив 13 голов и отдав 3 голевые передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября прошлого года главный тренер "Днепра-1" попросил Селезнева говорить на украинском языке, чем вызвал бурную реакцию у игрока.