Суркис высказался в поддержку 'Шахтера': спортивные итоги 17 февраля

Кабинет министров Украины разрешил болельщикам вернуться на трибуны, а президент "Динамо" Игорь Суркис высказался в поддержку "Шахтера".

Кроме того, российский футболист Федор Смолов выложил в Instagram фото с украинским флагом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 17 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Футболист сборной России выложил в Instagram флаг Украины рядом с сердцем

Суркис поддержал "Шахтер"

Кабмин разрешил вернуть болельщиков на трибуны

Матч "Динамо" – "Брюгге" официально перенесен: дата и время

Чемпионка мира из России внезапно завершила карьеру в 22 года. Фото девушки

Семеренко уехала из сборной Украины на чемпионате мира по биатлону

"Ювентус" потерпел неожиданное поражение в Лиге чемпионов

В Англии арбитр чуть не подрался с футболистом во время матча. Видео