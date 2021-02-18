Суркис высказался в поддержку "Шахтера": спортивные итоги 17 февраля
Кабинет министров Украины разрешил болельщикам вернуться на трибуны, а президент "Динамо" Игорь Суркис высказался в поддержку "Шахтера".
Кроме того, российский футболист Федор Смолов выложил в Instagram фото с украинским флагом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 17 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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