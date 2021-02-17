Суркис поддержал "Шахтер"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поддержал возмущение "Шахтера" по поводу невключения главного тренера "горняков" Луиша Каштру в список лауреатов церемонии "Футбольные звезды Украины".

Игорь Михайлович не понимает, как в число претендентов на звание "Лучший тренер года" попал Луческу, который возглавил столичную команду во втором полугодии, и не попал Каштру.

Владелец "бело-синих" не скрывает, что для него самый лучший тренер это его тренер.

"Но если меня спросят: "Кто сегодня принес больше очков в копилку Украины?" - "Да, донецкий "Шахтер". Да, мы тоже, где-то тянулись в этом году, тоже достаточно много очков принесли. Кто попал в полуфинал Лиги Европы? Кто выиграл чемпионат в прошлом году? Это все донецкий "Шахтер". Моё мнение, что тренер "Шахтера" должен был претендовать на место в тройке лучших, а он даже в тройку не попал", – сказал Суркис в эфире Футбол NEWS.

Ранее известный украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что представители "Шахтера", недовольные невключением Луиша Каштру в список претендентов на звание лучшего тренера Украины 2020 года, повели себя очень некрасиво, начав оскорблять тех, кто составлял этот список.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшим тренером Украины был признан Виктор Скрипник ("Заря"). В тройку номинантов вошли Мирча Луческу и Александр Рябоконь.

Посредством голосования был также определен победитель в номинации "Лучший гол 2020 года".