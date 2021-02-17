Чемпионка мира из России внезапно завершила карьеру в 22 года. Фото девушки

Вице-чемпионка Олимпийских игр-2016 в командном многоборье по спортивной гимнастике, чемпионка мира 2015, двукратная бронзовая призерка ЧМ-2014 года, двукратная чемпионка Европы (2015 и 2016 годов) Дарья Спиридонова завершила карьеру.

Как написала у себя в Instagram 22-летняя россиянка, это была большая и трудная дорога длинной в 15 лет, но она приняла важное и осознанное решение поставить точку.

"Во время карантина было много свободного времени, для размышления о дальнейшей жизни. Я загорелась своими целями и решила попробовать реализовывать их", - призналась бывшая спортсменка, намекнув на работу в салоне красоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года российская фигуристка завершила карьеру в 21 год, не выдержав последствий COVID-19.