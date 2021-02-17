В Англии арбитр чуть не подрался с футболистом во время матча. Видео

Арбитр матча Лиги 1 (третий по силе английский дивизион), в котором "Ипсвич Таун" принимал на своем поле "Нортхэмптон" (0:0), Даррен Дрисдейл чуть не подрался с футболистом хозяев Аланом Джаджем.

Полузащитник "синих" получил мяч в опасной близости от ворот гостей и попытался выйти на ударную позицию. Почувствовав контакт с ногой соперника, он упал в штрафной площади, но рефери не остановил игру.

После того, как игровой снаряд покинул пределы поле, Джадж решил выразить свое недовольство решением Дрисдейла и, судя по всему, начал выкрикивать не самые приятные слова в адрес судьи. Арбитр не сумел сдержать эмоции и пошел разбираться с футболистом, столкнувшись с ним лбами.

До драки не дошло только благодаря быстрой реакции игрока "Нортхэмптона", который оттащил рефери от Джаджа. После этого Дрисдейл показал полузащитнику "Ипсвича" желтую карточку и назначил штрафной удар в сторону ворот его команды.

Отметим, что "синие" идут в середине таблицы и пытаются зацепиться за место в плей-офф, в котором будет разыграна путевка во второй по силе дивизион Англии. Что касается гостей, то они идут в зоне вылета и ведут борьбу за выживание.

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