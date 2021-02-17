"Ювентус" потерпел неожиданное поражение в Лиге чемпионов

Туринский "Ювентус" в своем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде неожиданно уступил португальскому "Порту",пропустив по голу на старте каждого тайма. Встреча на стадионе "Драгау" в Порту завершилась со счетом 1:2.

Матч начался для гостей шокирующе. Уже на 2-й минуте первым же ударом по воротах хозяева открыли счет. Бентанкур отдал пас назад Щенсному прямо в штрафной "Юве". Тареми опередил поляка и с близкого расстояния вогнал круглого в сетку – 1:0

"Ювентус" оказался не готовым к такому прессингу и на некоторое время просто потерялся на поле. "Порту" уверенно вел матч, плотно опекая Роналду, и не позволяя португальцу ничего сделать на поле.

Итальянцы никак не могли найти способ выйти из оборон в атаку. Высокий прессинг португальцев приводил к постоянным ошибкам и угрозам воротам Щенсного.

Подопечные Сержиу Консейсау легко выдавливали игроков "Ювентуса" в глубь поля, не давая атаковать. Первый тайм Роналду был вообще не заметен на поле, не сделав никаких результативных действий.

Первый по настоящему опасный момент в штрафной "Порту" случился на 43-й минуте, когда Рабьо ударил через себя в падении, но шикарно сыграл Марчесин.

Второй тайм стал зеркальным отображением первого. На 46-й минуте Манафа прорезал фланг своим проходом и отдал на ближнюю сторону штрафной. Марега прорвался к вратарской и четко пробил в ближний нижний угол – 2:0.

Забив второй гол, португальцы перестали высоко прессинговать, дав больше свободы "Юве". Итальянцы начали создавать моменты и смогли размочить счет.

На 82-й минуте Рабьо открылся на левом фланге, вбежал в штрафную по свободной зоне и покатил поперек поля на Кьезо, который пробил в противоход Марчесину – 2:1.

"Порту" Португалия – "Ювентус" Италия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 2 Тареми, 2:0 – 46 Марега, 2:1 – 82 Кьеза.

Порту – Марчесин, Манафа, Сануси, Мбемба, Пепе, Отавио (Диас, 57), Урибе, Корона (Лум, 90), Сержиу Оливейра (Франсишку Консейсау, 90), Марега (Груйич, 66), Тареми.

Ювентус – Шченсны, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Кьеллини (Демирал, 35), Рабьо, Бентанкур, Кулусевски (Рэмзи, 77), Маккенни (Мората, 63), Кьеза, Роналду.

Предупреждения: де Лигт (63), Данило (81), Демирал (87), Алекс Сандро (90).

Во втором поединке дня дортмундская "Боруссия" в Испании добыла волевую победу над местной "Севильей" – 3:2.

Матч в Испании начался по схожему сценарию. "Севилья" открыла счет первым ударом по воротам "Боруссии" после удара Сусо.

Забив гол андалузцы заметно успокоились и дали свободу действий гостям на своей половине, за что и были сразу наказаны.

Норвежский нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанн еще до перерыва оформил дубль, отдал голевой пас, установил исторический рекорд и добыл необходимый результат.

На 84-й минуте де Йонг смог отквитать один мяч.

"Севилья" Испания – "Боруссия" Д Германия 2:3 (1:3, 1:0)

Голы: 1:0 – 7 Сусо, 1:1 – 19 Дауд, 1:2 – 27 Холанд, 1:3 – 43 Холанд, 2:3 – 84 де Йонг.

Севилья – Буну, Диего Карлос, Эскудеро, Кунде, Навас, Фернандо, Ракитич (Гудель, 46), Сусо (де Йонг, 60), Жордан (Оскар Родригес, 72), Гомес (Оливер Торрес, 60), Эн-Несири (Мунир, 60).

Боруссия Д – Хитц, Хуммельс, Морей, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 77), Санчо, Дауд (Менье, 89), Джан, Беллингем, Ройс (Брандт, 80), Холанд.

Предупреждения: Хуммельс (73), Оскар Родригес (88), Холанд (90).

Ответные игры в этих парах пройдут 9 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялись первые поединки этой стадии ЛЧ. Сенсационный результат был зафиксирован в столице Каталонии, где "Барселона" потерпела разгромное поражение от ПСЖ (1:4).