Семеренко уехала из сборной Украины на чемпионате мира по биатлону

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
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Вита Семеренко

Биатлонистка сборной Украины Вита Семеренко досрочно покинула расположение национальной команды на чемпионате мира в Поклюке и отправилась в Осрбли (Словакия), чтобы заменить там на 3-м этапе Кубка IBU Екатерину Бех.

Как заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью biathlon.com.ua, у Бех возникли проблемы со спиной, которые усугубились после спринта. В ближайшие дни она возвратится в Киев для прохождения обследования и последующего лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ЧМ-2020 в Словении Вита Семеренко приняла участие лишь в одной гонке. 35-летняя сумчанка заняла 41-е место в "индивидуалке".

Напомним, что 30 января Бех продемонстрировала идеальную стрельбы, не сделала ни одного промаха, по сравнению со стартом (29-е место), отыграла 20 позиций и финишировала 9-й на чемпионате Европы.

чемпионат мира по биатлонуКубок IBUЕкатерина БехВита Семеренко