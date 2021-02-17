Футболист сборной России выложил в Instagram флаг Украины рядом с сердцем

Знаменитый нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов закатил громкую вечеринку в честь своего 31-го дня рождения.

На праздник были приглашены украинские исполнители Светлана Лобода и Иван Дорн. С последним Смолов сделал совместное селфи, добавив смайлики с изображением сердца и флага Украины.

Отметим, что в январе Федор показал своим подписчикам в Instagram снимок с главным тренером украинской национальной команды Андреем Шевченко и коснулся вопроса отношений между странами-соседями.

Россиянин разместил кадр с Андреем Николаевичем, добавив на него флаги Украины и РФ, поставив между ними сердечко.

Отметим, что ранее Смолов признавался, что Шевченко является его детским кумиром. В том же интервью Федор затронул и тему взаимоотношений между украинцами и россиянами, назвав их одним народом.

Нападающий начинал карьеру в московском "Динамо", часто выступая в аренде. Он успел поиграть за "Анжи", "Урал" и "Фейеноорд". После окончания сотрудничества с "бело-синими" Смолов перешел в "Краснодар", а затем в "Локомотив". Вторую половину сезона 2019/20 Федор провел в испанской "Сельте".

В российской Премьер-лиге 2020/21 на его счету 12 матчей и 3 гола