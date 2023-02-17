СМИ узнали о суперкамбэке звездного футболиста в сборную Украины

Полузащитник польской "Краковии" Евгений Коноплянка будет вызван в сборную Украины для подготовки к стартовому матчу отборочного турнира к Евро-2024 с Англией. Это первое приглашение 33-летнего футболиста в национальную команду за последние два года.

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Такие данные обнародовал известный спортивный журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. По его словам, наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который с большой долей вероятности будет руководить главной командой страны в Англии, включил бывшего партнера по "Днепру" в расширенную заявку.

Кроме того, по информации бывшего журналиста каналов "Футбол", Ротаню в поединке против англичан будут помогать Евгений Гресь, Сергей Кравченко и Виталий Рева. Он добавил, что многие лидеры сборной Украины контактировали с тренером и поддержали его, призвав не сомневаться, если ему поступит предложение принять команду на игру на "Уэмбли".

Возвращаясь к Коноплянке, стоит отметить, что Евгений вызывался в команду на матчи отбора ЧМ-2022 с Францией и Финляндией, однако на поле не выходил. А в последний раз хавбек принимал участие в игре "сине-желтых" в сентябре 2020 года – со Швейцарией в Лиге наций.

Всего в активе футболиста 86 матчей и 21 гол в составе национальной сборной. В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл 16 матчей за "Краковию" во всех турнирах, забив три гола.

Добавим, что журналист Виктор Вацко заявлял, что расширенный состав сборной Украины на матч с Англией на старте Евро-2024 был утвержден экс-наставником "сине-желтых" Александром Петраковым.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры Сергея Реброва с УАФ приостановлены. 48-летний специалист определился с некоторыми помощниками в тренерском штабе сборной Украины. Также СМИ узнали о категоричном решении легенды "Динамо" в отношении Александра Петракова.

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