Кто тренер? Петраков утвердил состав сборной Украины на матч с Англией в отборе Евро-2024 – СМИ

Расширенный состав сборной Украины на матч с англичанами на старте отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года утвердил бывший наставник "сине-желтых" Александр Петраков. При этом сделал он это еще осенью, когда формировался список членов национальной команды, которым необходимо получить визу в Великобританию.

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Такие данные в в своей авторской программе на YouTube обнародовал известный журналист Виктор Вацко. По его словам, он сильно удивился, когда узнал, что список футболистов, которые будут вызваны в сборную Украины на поединок 26 марта, уже сформирован.

"Как вы думаете, кто утверждал состав игроков сборной Украины на этот матч? Вы, как и я, удивитесь и скажете: а что, уже есть состав? Но я вам задам еще один вопрос: как вы думаете, кто утверждал список игроков, которым оформляли британскую визу? Классный вопрос. Так вот. Правильный ответ на этот вопрос: Александр Васильевич Петраков, нынешний главный тренер сборной Армении. Анкеты заполняли еще в октябре, подавались они на визу в конце ноября", – рассказал Вацко.

Напомним, главным претендентом на пост нового главного тренера сборной Украины считается наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров. При этом ранее стало известно, что переговоры 48-летнего специалиста с Украинской ассоциацией футбола приостановлены. Его предшественник возглавил сборную Армении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ребров определился с некоторыми помощниками в тренерском штабе сборной Украины. Также СМИ узнали о категоричном решении легенды "Динамо" в отношении Александра Петракова.

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