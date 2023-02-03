Помогут испанцы: появились новые подробности назначения Реброва тренером сборной Украины

Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров практически определился со своим штабом в сборной Украины, которую 48-летний специалист должен возглавить максимум в июне. Помогать легендарному динамовцу будут испанцы и соотечественники.

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Такими данными располагает известный журналист Игорь Бурбас, о чем он пишет в своем Telegram-канале. По его информации, в тренерский штаб "сине-желтых" точно войдут Висенте Гомес и Луис Байона, а работать с вратарями будет экс-игрок "Динамо", "Шахтера", ФК "Харьков", "Ильичевца" Рустам Худжамов.

Кроме того, к Реброву могут присоединится еще один-два человека, обсуждение по которым сейчас идет полным ходом. При этом остается неизвестным, когда новый тренерский штаб примет сборную. И Ребров, и Гомес, и Байона связаны контрактом с "Аль-Айном", с котором пытаются договорится о досрочном прекращении работы.

Если им это не удастся, то возглавить национальную команду они смогут только летом. Однако уже 26 марта матчем в Лондоне с англичанами сборная Украины стартует в отборе к чемпионату Европы-2024.

Ранее журналист Виктор Вацко рассказал, что переговоры Реброва с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) приостановлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов объяснил свой переход в американский "Интер" (Майами) в том числе необходимостью защитить свою семью от войны, чем вызвал возмущение украинцев.

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