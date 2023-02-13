Не Ребров: стало известно, кто будет тренером сборной Украины в матче с Англией на старте отбора Евро-2024

Главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ронать будет руководить национальной командой на старте отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. 41-летний специалист выведет "сине-желтых" на товарищеский матч 23 марта и поединок против англичан 26 марта.

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Об этом в своей авторской передаче на YouTube сообщил известный журналист Игорь Цыганык. По его словам, такое решение руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) приняло из-за того, что наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров не может принять сборную из-за контракта с арабским клубом.

"Я так понимаю, что на 99% на Англию сборную Украины выведет Руслан Ротань в статусе временно исполняющего обязанности тренера национальной команды. Это решение сейчас активно обсуждается. Помогать ему будет штаб, который затем продолжит работу с Сергеем Ребровым. Почему именно Ротань? Многих футболистов он знает еще со времен игровой карьеры. Ему знакомы качества игроков, с некоторыми из которых он выходил на поле. Это решение сейчас есть. Ребров никак не может прийти сейчас", – сказал Цыганык.

Напомним, по данным журналиста Виктора Вацко, уже определен расширенный состав сборной Украины на матч с Англией на старте Евро-2024, который утвердил экс-наставник "сине-желтых" Александр Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры Сергея Реброва с УАФ приостановлены. 48-летний специалист определился с некоторыми помощниками в тренерском штабе сборной Украины. Также СМИ узнали о категоричном решении легенды "Динамо" в отношении Александра Петракова.

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