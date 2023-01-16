Не позволил Петракову: СМИ узнали о категоричном решении Реброва по сборной Украины

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров, который должен возглавить сборную Украины, не позволил заменить себя Александру Петракову в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2024 с Англией. Экс-наставник "сине-желтых" намеревался провести еще одну игру на своем посту в том случае, если динамовец не сумеет до 26 марта разорвать контракт с клубом.

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Об этом в эфире шоу "ТаТоТаке" рассказал журналист Михаил Спиваковский. По его данным, Ребров хочет, чтобы к поединку против британцев футболистов готовил его тренерский штаб, состав которого пока неизвестен.

"Была ситуация, что если Сергей Ребров сейчас не разорвет контракт с "Аль-Айном" и придет только летом, то кто-то должен готовить сборную к матчу с Англией. Был вариант, что это будет именно Александр Петраков. Ребров сказал, что он хочет, чтобы к первому матчу отбора готовили его люди, по его видению, и приехали игроки, которых он видит", – сообщил Спиваковский.

Отметим, что Ребров уже согласовал контракт с Украинской ассоциацией футбола и станет преемником Петраков. Экс-тренер "Динамо" и "Ференцвароша" имеет соглашение с "Аль-Айном" до июня.

Стартовую встречу квалификации к Евро-2022 украинцы сыграют 26 марта в Лондоне. Также соперниками наших соотечественников будут итальянцы, северные македонцы и мальтийцы. Петраков возглавил сборную Украины в ноябре 2021 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 15 матчей, в которых добыли шесть побед, семь раз сыграли вничью и дважды проиграли. После завершения работы с командой он возглавил национальную сборную Армении.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский футболист львовского "Руха" Таллес Бренер выразил готовность выступать за сборную Украины.

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