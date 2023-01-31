Приостановлены: стало известно о ситуации с назначением Реброва тренером сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров приостановили переговоры относительно назначения 48-летнего специалиста в национальную сборную нашей страны. При этом бывший наставник "Динамо" и "Ференцвароша" остается главным кандидатом на поста наставника "сине-желтых".

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Об этом в своей авторской передаче "Вацко LIVE" рассказал известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко. По его данным, общение Реброва и руководства УАФ находится на паузе по неизвестной причине, а никаких конкретных договоренностей между сторонами не достигнуто, несмотря на все сообщения СМИ.

"У Реброва контракт с клубом. Понимания, придет ли он в сборную или продолжит работу в клубе, нет. Переговорный процесс, насколько мне известно, сейчас на паузе. Не знаю, по чьей инициативе, кто там и что. Нонкретики на бумаге, которая могла бы трансформироваться в полноценный контракт, нет. Переговорный процесс не идет. Разве нормально, когда УАФ становится заложником решения одного конкретного человека? Я имею в виду Сергея Реброва. Окей, не удается договориться. Надо искать другого тренера. Но эта вся история затягивается до последнего", – сказал Вацко.

Напомним, 26 марта в Лондоне сборная Украины проведет стартовую встречу квалификации к Евро-2024. Также соперниками наших соотечественников будут итальянцы, северные македонцы и мальтийцы. После отбора на ЧМ-2022 команду покинул Александр Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали о категоричном решении Сергея Реброва по его предшественнику Александру Петракову в сборной Украины. А президент УАФ Андрей Павелко рассказал о новом тренере "сине-желтых".

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