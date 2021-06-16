Шевченко сказал, что будет самым важным для Украины в ближайшем матче Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что в матче 2-го тура Евро-2020 против Северной Македонии очень важным будет скорость команды. Также большое влияние на результат встречи окажет физическое состояние игроков.

Поединок Украина – Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте и начнется в 16:00. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут игру.

"В матче будет очень важно, как команда будет перемещаться, с какой скоростью будет двигать мяч, насколько свежими будут наши игроки и какой будет реализация", – цитирует Шевченко tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Группы Евро-2020.
Видео дня

Напомним, что "сине-желтые" уступили на старте чемпионата Европы команде Нидерландов.

Марлос.

Подопечные Андрея Николаевича пропустили два гола, успели сравнять, но на последних минутах не смогли удержать ничью.

Андрей Ярмоленко (по центру) после решающего гола в матче

Комментируя поражение, Шевченко оценил действия своей команды.

Расписание группового этапа Евро-2020.

Стоит отметить, что после игры в прессе появилась информация о конфликте в раздевалке сборной Украины. Впервые об этом рассказал главред журнала "Футбол" Артем Франков. Украинский журналист Виктор Вацко резко прокомментировал эту информацию.

Ярмоленко забил первый гол Украины на Евро-2020

Точку в скандале поставил Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Календарь сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.
Евро-2020Украина - Северная МакедонияСборная Украины по футболуАндрей Шевченко