Шевченко сказал, что будет самым важным для Украины в ближайшем матче Евро-2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что в матче 2-го тура Евро-2020 против Северной Македонии очень важным будет скорость команды. Также большое влияние на результат встречи окажет физическое состояние игроков.

Поединок Украина – Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте и начнется в 16:00. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут игру.

"В матче будет очень важно, как команда будет перемещаться, с какой скоростью будет двигать мяч, насколько свежими будут наши игроки и какой будет реализация", – цитирует Шевченко tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

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Напомним, что "сине-желтые" уступили на старте чемпионата Европы команде Нидерландов.

Подопечные Андрея Николаевича пропустили два гола, успели сравнять, но на последних минутах не смогли удержать ничью.

Комментируя поражение, Шевченко оценил действия своей команды.

Стоит отметить, что после игры в прессе появилась информация о конфликте в раздевалке сборной Украины. Впервые об этом рассказал главред журнала "Футбол" Артем Франков. Украинский журналист Виктор Вацко резко прокомментировал эту информацию.

Точку в скандале поставил Андрей Шевченко.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".