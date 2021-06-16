Где смотреть Украина – Северная Македония: расписание трансляций матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу в четверг, 17 июня, сыграет свой второй матч на чемпионате Европы-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко будет команда Северной Македонии.

Поединок группы С на "Арена Националэ" в Бухаресте начнется в 16:00. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Украина – Северная Македония.

Те украинцы, у которых не получится лично поддержать свою любимую команду в Румынии, смогут поболеть за сборную у экранов телевизоров. Прямую телетрансляцию встречи обеспечит ТРК "Украина". Кроме того, картинка из Бухареста будет доступна на специализированных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Тут показ матча будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов.

Видео дня

За границей матч можно будет смотреть на российских "Матч Премьер", "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1". Также битву покажет "Беларусь 5".

Отметим, что по сообщению УЕФА, эта игра войдет в историю чемпионатов Европы по футболу.

До этого Украина и Северная Македония четыре раза встречались между собой на уровне футбольных сборных. Дважды в товарищеских матчах и два раза в отборе на Евро-2016.

Два раза победа была за "желто-синими". Еще один поединок закончился вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая игра на Евро-2020 между Украиной и Нидерландами завершилась поражением украинцев на последних минутах.

Уступая 0:2, наши соотечественники смогли сравнять счет, но пропустили обидный гол на 85-й минуте.

Андрей Шевченко откровенно прокомментировал такой результат.

После матча различные СМИ сообщили о якобы конфликте между Ярмоленко и Марлосом. Комментатор Виктор Вацко резко опроверг эти слухи.

Кроме Северной Македонии и Нидерландов в квартете С выступает Австрия. С ней Украина сыграет в понедельник, 21 июня (19:00).