Где смотреть Украина – Северная Македония: расписание трансляций матча Евро-2020
Сборная Украины по футболу в четверг, 17 июня, сыграет свой второй матч на чемпионате Европы-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко будет команда Северной Македонии.
Поединок группы С на "Арена Националэ" в Бухаресте начнется в 16:00. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Украина – Северная Македония.
Те украинцы, у которых не получится лично поддержать свою любимую команду в Румынии, смогут поболеть за сборную у экранов телевизоров. Прямую телетрансляцию встречи обеспечит ТРК "Украина". Кроме того, картинка из Бухареста будет доступна на специализированных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Тут показ матча будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов.
За границей матч можно будет смотреть на российских "Матч Премьер", "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1". Также битву покажет "Беларусь 5".
Отметим, что по сообщению УЕФА, эта игра войдет в историю чемпионатов Европы по футболу.
До этого Украина и Северная Македония четыре раза встречались между собой на уровне футбольных сборных. Дважды в товарищеских матчах и два раза в отборе на Евро-2016.
Два раза победа была за "желто-синими". Еще один поединок закончился вничью.
Как сообщал OBOZREVATEL, первая игра на Евро-2020 между Украиной и Нидерландами завершилась поражением украинцев на последних минутах.
Уступая 0:2, наши соотечественники смогли сравнять счет, но пропустили обидный гол на 85-й минуте.
Андрей Шевченко откровенно прокомментировал такой результат.
После матча различные СМИ сообщили о якобы конфликте между Ярмоленко и Марлосом. Комментатор Виктор Вацко резко опроверг эти слухи.
Кроме Северной Македонии и Нидерландов в квартете С выступает Австрия. С ней Украина сыграет в понедельник, 21 июня (19:00).