Вацко рассказал правду о "конфликте" в сборной Украины после матча с Нидерландами

Известный украинский спортивный журналист Виктор Вацко в резких тонах опроверг информацию от главреда журнала "Футбол" Артема Франкова о конфликте в сборной Украины. По мнению комментатора телеканала "Футбол" никакого конфликта и никакого напряжения в раздевалке команды нет.

Вацко не понимает, для чего в преддверии важнейших поединков турнира отдельным личностям публиковать откровенное вранье.

"На*ер нагнетать, что-то из чего-то высасывая? Если бы это имело под собой хоть чуть-чуть правды. Но это абсолютный п*здешь! С такими "друзьями" и врагов не надо", – написал Вацко у себя в Instagram.

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Журналист сакцентировал внимание на том, что все украинцы должны сейчас быть с командой. Не мешать ей и не вредить. Всячески поддерживать.

"А время для анализа, выводов, критики наступит позже - по факту глобального результата! Мы уже прошли историю поражения 0:4 в стартовом матче, после которой дошли до четвертьфинала чемпионата мира! Поэтому сейчас – только спокойствие и только поддержка", – подытожил Вацко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Франков заявил, что игроки национальной команды Украины Андрей Ярмоленко и Марлос якобы повздорили между собой во время игры Евро-2020 с Нидерландами. Полузащитник "Вест Хэма" "выразил претензии" украинскому бразильцу из-за его действий на поле.

Позже защитник "желто-синих" Илья Забарный заявил, что конфликта в сборной Украины не было.

Напомним, что Украина стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов.

Наша команда по ходу матча уступала 0:2, но сумела за 4 минуты сравнять счет.

Решающий мяч наши соотечественники пропустили на 85-й минуте.