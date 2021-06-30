Подсчитано, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

Сборная Украины за четыре матча на чемпионате Европы по футболу-2020 уже заработала более 16 миллионов евро. Доход за групповой турнир составил 10,75 млн: за участие – 9,25 млн евро и за победу над сборной Северной Македонии – 1,5 млн евро.

Выход в плей-офф пополнил казну нашей национальной команды еще на 2 млн евро, а победа над Швецией добавила еще одну внушительную сумму. После того, как украинцы вышли в четвертьфинал, УЕФА им заплатит 3,25 млн евро.

Таким образом на момент публикации новости сборная Украины по футболу на Евро-2020 заработала 16 млн евро (около 517 млн грн).

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Всего же призовой фонд континентального первенства составляет 371 миллион евро. В том случае, если подопечные Андрея Шевченко выйдут в полуфинал они получат еще дополнительно 5 млн евро. Бонус в 7 млн евро предусмотрены для финалиста. 10 млн евро заработает победитель чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/8 финала Швеция – Украина завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. Решающий гол забил Артем Довбык.

Позже в соцсетях в шутку предложили Артема поместить на герб Украины.

OBOZREVATEL собрал интересные факты о 24-летнем герое поединка против скандинавской сборной, а также объяснил, что за "лифчик" был надет на Артеме во время матча.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".