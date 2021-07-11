Шевченко о своем будущем: я отработал 5 лет в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в итальянском шоу Calciomercato L’Originale. Наставник нашей команды признался, что ему очень приятно посещать Италию, поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку в Риме и высказался о своем будущем.

Шевченко подчеркнул, что хотел бы работать главным тренером в каком-то клубе.

"Это определенно то, что мне хотелось бы делать после сборной. Я проработал с украинской национальной командой 5 лет. Теперь надо сесть и спокойно оценить свое будущее. Я бы хотел тренировать клуб. Вы видели добрую версию Шевченко. Злую лучше не знать (смеется). На этой работе иногда нужно быть таким. Меня вдохновил великий мастер Лобановский. Затем, конечно, Карло Анчелотти, Моуриньо, великие тренеры, которые много выиграли", – цитирует Шевченко Milan Reports.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня прошлого года Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 31 декабря 2022-го.

Андрей Николаевич стал у руля украинской команды в 2016 году. Под его руководством "желто-синие" вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

На Евро-2020 Украина дошла до четвертьфинала, где разгромно уступила Англии.

Несмотря на крупное поражение сборной и ее главному тренеру в Борисполе украинские болельщики устроили овации.