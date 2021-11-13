Шевченко хочет купить в "Дженоа" двух лидеров сборной Украины, – Сабо

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Шевченко хочет купить Зинченко и Ярмоленко

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко намерен приобрести в итальянский клуб лидеров сборной Украины Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко. Такой инсайд выдал в интервью Fanday бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо.

По информации Йожефа Йожевовича "аппетиты" Шевченко не заканчиваются одним Виталием Миколенко. Отметим, что про интерес к Миколенку ранее сообщали и итальянские СМИ.

Зинченко и Ярмоленко, "Вест Хэм" – "МанСити".

"Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из "Манчестер Сити", и Ярмоленко из "Вест Хэма". Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий – талантливый футболист. У него хорошие физические данные", – сказал Сабо.

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Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, "Вест Хэм" – "МанСити".

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее пресса Италии сообщила, что Шевченко первым делом собирается купить в "Дженоа" полузащитника сборной России.

Отметим, что после 12 туров "Дженоа" с 9 очками находится на 17-м месте. Всего 20 команд.

 

Напомним, что Андрей Николаевич 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

Андрей Шевченко общается с игроками

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

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1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

Андрей Шевченко.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

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