Андрей Шевченко начал украинизацию 'Дженоа': кого тренер зовет в Италию

Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко будет изменять не только манеру игры команды, но и ее состав. 45-летний украинец в понедельник, 8 ноября, прибыл на базу клуба, после чего в прессу стала просачиваться информация о его ближайших шагах.

Сайт Il Secolo XIX опубликовал сведения о пожеланиях Шевы относительно трансферов клуба. Стало известно, что "коуч" хотел бы пригласить в "Дженоа" двоих своих бывших подопечных в сборной Украины: Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

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Зинченко не имеет постоянного места в основном составе "Манчестер Сити", а когда выходит на поле, то действует на левом фланге защиты. Тогда как в национальной команде он играет на давно привычной для него позиции полузащитника в центре поля. Так что, вполне возможно, английский клуб пойдет навстречу Шеве.

Миколенко считается одним из самых дорогих футболистов "Динамо", популярный ресурс Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро. Поэтому собственникам "Дженоа" придется раскошелиться. Хотя, возможно, киевский клуб снизит цену для своего воспитанника.

Также стало известно, что новому тренерскому штабу аутсайдера Серии А приглянулись американский вингер "Челси" Кристиан Пулишич и испанский полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо. Как можно судить, Шевченко уже показал хороший "аппетит". Смотрите, как украинский тренер побывал на базе "Дженоа".

Напомним, во вторник, 9 ноября, Шевченко представят игрокам "Дженоа" и прессе, после чего он проведет первую тренировку. Дебютный официальный матч с новым тренером команда сыграет дома 21 ноября против "Ромы".

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