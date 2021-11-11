Шевченко первым купит в "Дженоа" российского футболиста. СМИ назвали фамилию

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко собирается купить в итальянский клуб полузащитника сборной России Алексея Миранчука. По информации Сalciomercato.com, трансфер 26-летнего футболиста сборной России станет первым приобретением украинского специалиста.

Алексей Миранчук недоволен своей ситуацией в "Аталанте", так как главный тренер Джан Пьеро Гасперини дает ему мало игрового времени. По информации итальянских СМИ, "Дженоа" очень пристально следит за россиянином и всерьез рассматривает вариант арендного договора.

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Алексей всего два раза попал в стартовый состав. В общей сложности сыграл 182 минуты в Серии А, и 33 минуты в Лиге чемпионов, где он выходил на замену.

Гасперини хотел найти замену футболисту. Прошлым летом он настоял на том, чтобы забрать Бога из Сассуоло, что еще больше сузило возможности для Миранчука.

Как следует из заявлений, опубликованных накануне спортивным директором Сартори, "Аталанта" устояла перед соблазном продать игрока в предыдущем трансферном окне, чтобы не тратить впустую инвестиции в размере более 14 миллионов евро, сделанные летом 2020 года.

Отметим, что после 12 туров "Дженоа" с 9 очками находится на 17-м месте. Всего 20 команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.