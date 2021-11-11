Шевченко первым купит в "Дженоа" российского футболиста. СМИ назвали фамилию

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Шевченко может купить Миранчука

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко собирается купить в итальянский клуб полузащитника сборной России Алексея Миранчука. По информации Сalciomercato.com, трансфер 26-летнего футболиста сборной России станет первым приобретением украинского специалиста.

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Алексей Миранчук недоволен своей ситуацией в "Аталанте", так как главный тренер Джан Пьеро Гасперини дает ему мало игрового времени. По информации итальянских СМИ, "Дженоа" очень пристально следит за россиянином и всерьез рассматривает вариант арендного договора.

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Алексей Миранчук

Алексей всего два раза попал в стартовый состав. В общей сложности сыграл 182 минуты в Серии А, и 33 минуты в Лиге чемпионов, где он выходил на замену.

Алексей Миранчук может перейти в Дженоа

Гасперини хотел найти замену футболисту. Прошлым летом он настоял на том, чтобы забрать Бога из Сассуоло, что еще больше сузило возможности для Миранчука.

Алексей Миранчук недоволен своим положением в Аталанте.

Как следует из заявлений, опубликованных накануне спортивным директором Сартори, "Аталанта" устояла перед соблазном продать игрока в предыдущем трансферном окне, чтобы не тратить впустую инвестиции в размере более 14 миллионов евро, сделанные летом 2020 года.

Отметим, что после 12 туров "Дженоа" с 9 очками находится на 17-м месте. Всего 20 команд.

 

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

Андрей Шевченко общается с игроками

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

Сборная Украины вылетела в 1/4 Евро-2020, проиграв Англии со счетом 0:4

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

Андрей Шевченко.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

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