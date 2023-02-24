newspaper
img

"Шахтер" показал безумие из раздевалки после победы над "Ренном". Видео

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,1 т.
'Шахтер' показал безумие из раздевалки после победы над 'Ренном'. Видео

Накануне донецкий "Шахтер" в драматичной борьбе обыграл французский "Ренн" в стыковом раунде Лиге Европы и вышел в 1/8 финала турнира, где уже узнал своего соперника. Команда Игора Йовичевича, проигрывая по ходу ответного матча 2:0, сумела перевести игру в серию пенальти, в которой вратарь Анатолий Трубин отбил сразу три удара.

Видео дня
''Шахтер'' показал безумие из раздевалки после победы над ''Ренном''. Видео
''Шахтер'' показал безумие из раздевалки после победы над ''Ренном''. Видео

Игроки "Шахтера" невероятно эмоционально отреагировали на этот успех. На поле футболисты "горняков" устроили танцы и перекличку с болельщиками, а в раздевалке творилось настоящее безумие. Соответствующее видео опубликовано на странице донецкого клуба в социальной сети Instagram.

''Шахтер'' показал безумие из раздевалки после победы над ''Ренном''. Видео
''Шахтер'' показал безумие из раздевалки после победы над ''Ренном''. Видео

В ролике видно, как футболисты, тренеры, персонал команды собрались в огромную толпу и принялись праздновать победу. Один из сотрудников "Шахтера" решился даже запрыгнуть на стол и едва не травмировался. Видео вызвало восторг у болельщиков, которые поставили свыше 7,6 тысяч лайков 

''Шахтер'' показал безумие из раздевалки после победы над ''Ренном''. Видео

Кроме того, украинский клуб также показал, как команда возвращалась из Ренна. На борту самолета "горняки" развернули украинский флаг и скандировали "Украина" в честь страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успехи Украины в Лиге Европы. Кроме того, наш сайт разбирался, что помогло "Шахтеру" сотворить чудо в дуэли с "Ренном" и выйти в 1/8 Лиги Европы, назвав ключевые моменты.

''Шахтер'' показал безумие из раздевалки после победы над ''Ренном''. Видео

Также стало известно, что сразу после серии пенальти в матче с "Ренном" одного из украинских футболистов унесли с поля на носилках. А российские болельщики с завистью отреагировали на успех "Шахтера".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!