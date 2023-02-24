''Шахтер'' показал безумие из раздевалки после победы над ''Ренном''. Видео

Накануне донецкий "Шахтер" в драматичной борьбе обыграл французский "Ренн" в стыковом раунде Лиге Европы и вышел в 1/8 финала турнира, где уже узнал своего соперника. Команда Игора Йовичевича, проигрывая по ходу ответного матча 2:0, сумела перевести игру в серию пенальти, в которой вратарь Анатолий Трубин отбил сразу три удара.

Видео дня

Игроки "Шахтера" невероятно эмоционально отреагировали на этот успех. На поле футболисты "горняков" устроили танцы и перекличку с болельщиками, а в раздевалке творилось настоящее безумие. Соответствующее видео опубликовано на странице донецкого клуба в социальной сети Instagram.

В ролике видно, как футболисты, тренеры, персонал команды собрались в огромную толпу и принялись праздновать победу. Один из сотрудников "Шахтера" решился даже запрыгнуть на стол и едва не травмировался. Видео вызвало восторг у болельщиков, которые поставили свыше 7,6 тысяч лайков

Кроме того, украинский клуб также показал, как команда возвращалась из Ренна. На борту самолета "горняки" развернули украинский флаг и скандировали "Украина" в честь страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успехи Украины в Лиге Европы. Кроме того, наш сайт разбирался, что помогло "Шахтеру" сотворить чудо в дуэли с "Ренном" и выйти в 1/8 Лиги Европы, назвав ключевые моменты.

Также стало известно, что сразу после серии пенальти в матче с "Ренном" одного из украинских футболистов унесли с поля на носилках. А российские болельщики с завистью отреагировали на успех "Шахтера".

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