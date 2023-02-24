Донецкий "Шахтер" добыл невероятную победу в 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра на стадионе "Роазон Парк" в Ренне против одноименного французского клуба завершилась в серии послематчевых пенальти (5:4), где Анатолий Трубин отбил три удара. После основного времени счет был 1:0. В экстратаймах команды обменялись забитыми голами.

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OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию Ренн – Шахтер.

Хозяева, подгоняемые полностью заполненными трибунами, с первых минут устроили настоящий штурм ворот Трубина. "Ренн" агрессивно атаковал почти всем составом, фактически заперев "Шахтер" на его половине поля. "Горняки" были не готовы к такому темпу, сели в защите, и до 20-й минуты даже не смогли пересечь половину поля.

В первой же атаке украинские футболисты забили гол. После розыгрыша углового Траоре удачно сыграл на добивании. Однако арбитр из Германии Тобиас Штилер взятие ворот отменил, увидев игру рукой у Бондаренко мгновением раньше.

Этот эпизод по разному повлиял на клубы. "Ренн" усилил свой прессинг, в то время как "Шахтер" снизил обороты, отдав инициативу.

Украинцы не спешили с нападением, старались максимально дорожить мячем, не убегая в бездумные контратаки, а нагнетая в основном используя фланги. После первого тайма процент владения был 60/40. "Шахтер" 2 раза бил по воротам, в то время как "Ренн" нанес 8 "выстрелов" в сторону рамки.

Второй тайм начался для игроков из Украины неудачно. "Горняки" пропустили контрвыпад. Жереми Доку убежал от Михайличенко, отдал на Гуири, тот катнул дальше на Экамби и камерунский форвард открыл счет в игре.

"Ренн" продолжал атаковать, просто разбирая украинцев на части. Французы значительно превосходили наших соотечественников в скорости.

Подопечные Игора Йовичевича всеми силами отбивались и им удалось не пропустить в основное время.

Рисунок игры на поменялся и в экстратаймах. Футболисты из Франции чаще атаковали, чаще били по воротам и были максимально близки к успеху, но безупречно играл Трубин. Голкипер сборной Украины несколько раз спасал донецкую команду от верного гола.

Развязка, казалось, наступила на первой минутка второго экстратайма. Вновь Доку продемонстрировал топ-скорость, убежал от Матвиенко и выкатил на свободного Салаха. 21-летний бельгиец забил гол.

"Ренн" доминировал на поле и не давал украинцам ни одного шанса на реванш, но тем не менее под занавес дополнительного времени пропустил гол.

После подачи в штрафную Жанюэль Белосьян срезал мяч в свои ворота.

В серии послематчевых пенальти безупречно сыграл вратарь "оранжево-черных", отбив три пенальти. Также стоит отметить промах Сикана, который едва не стал фатальным, и победный гол 18-летнего дебютанта "Шахтера" из Венесуэлы Кевина Келси.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча между этими командами в плей-офф ЛЕ состоялась 16 февраля и завершилась с неожиданным счетом 2:1 в пользу украинцев.