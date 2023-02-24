''Шахтер'' узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" сыграет с нидерландским "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась 24 февраля в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

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Первая встреча станет для "горняков" номинально домашней и пройдет в Варшаве 7 марта. Ответная игра состоится в Роттердаме 14 марта.

"Фейеноорд" напрямую попал в 1/8 финала ЛЕ, выиграв свою группу. Нидерландцы стали первыми в квартете с датским "Митьюлландом", итальянским "Лацио" и австрийским "Штурмом".

Невероятно, но все команды набрали по 8 очков и в итоге все решала разница забитых и пропущенных мячей. Нидерландцы благодаря тому, что 13 раз отличились в воротах соперников оказался во главе турнирной таблицы, опередив представителей Дании.

Полные результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Унион Берлин" – "Юнион"

"Севилья" – "Фенербахче"

"Ювентус" – "Фрайбург"

"Байер" – "Ференцварош"

"Спортинг" – "Арсенал"

"Манчестер Юнайтед" – "Бетис"

"Рома" – "Реал Сосьедад"

"Шахтер" – "Фейеноорд"

Представители одной национа

Напомним, "Шахтер" в серии пенальти обыграл французский "Ренн" в стыковом матче плей-офф Лиги Европы. Сразу после игры с поле на носилках унесли одного из футболистов украинской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успехи Украины в Лиге Европы. Кроме того, наш сайт разбирался, что помогло "Шахтеру" сотворить чудо в дуэли с "Ренном" и выйти в 1/8 Лиги Европы, назвав ключевые моменты.

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