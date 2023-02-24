''Шахтер'' – русский клуб'': в России подгорело после выхода дончан в 1/8 Лиги Европы, кричат, что Украины нет, и угрожают

Волевая и драматическая победа донецкого "Шахтера" над французским "Ренном" (3:3 и 5:4 по пенальти) и выход в 1/8 финала Лиги Европы сильно расстроила большинство болельщиков в России, которая уже год ведет жестокую войну на территории Украины. Те, кто хвалил "горняков" за симпатичную игру украинским составом в столь тяжелое для страны время, оказались в абсолютном меньшинстве.

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OBOZREVATEL после встречи 1/16 финала в Ренне посмотрел, какие комментарии писали о "Шахтере" читатели ведущих спортивных сайтов РФ. А у большинства ощутимо подгорало от успеха дончан в Европе на фоне отстранения российских клубов.

Некоторые после выхода в следующий раунд Лиги Европы молдавского "Шерифа" и украинского "Шахтера" вспомнили "Приднестровский конфликт", который пытались раскрутить в РФ с новой силой накануне годовщины полномасштабной войны, обвиняя Киев в попытке захватить оккупированную Россией территорию Молдовы. Но им тут же указали на источник зла.

"Шериф" и "Шахтер" сегодня прошли дальше. Это ли не знак, что нужно уже решать Приднестровский конфликт?", – написал пользователь с ником Барсик Юрана. И его тут же направили к тому, кто должен этим заниматься: "Пора, но очаг конфликта в бункере".

Если одни оценили игру вратаря украинской команды Анатолия Трубина, назвав его пантерой, то другие комментаторы от собственного бессилия пытались доказать, что донецкий голкипер не сделал ничего особенного, когда взял при послематчевых пенальти. Да и "горнякам", которые забили, просто повезло, что вратарь "Ренна" Стив Манданда оказывается "дно".

"Трубину били в один и тот же угол, куда он прыгал. Все 3 отбитые пенки вправо от него и еле-еле. А Манданда – дно. Если бы стоял по удару, взял бы 2 пенки точно, которые слабенько накатом залетели по центру", – "авторитетно" заявил некий buiyan, когда Анатолий уже был номинирован на звание игрока недели в Лиге Европы.

В остальном, конечно, у российский фанатов в основном не хватало фантазии, и они начинали рассказывать, что "Шахтер" – это не донецкая команда. Или писать, что "нет у Украины никакого донецкого "Шахтера", потому что нет "Донецка".

Некоторые в РФ решили откровенно примазаться к победам "горняков", заявляя, что это русская команда. И футболисты там играют с русскими фамилиями. А "Украина – это 4-5 областей на западе". Правда одного такого поставили в тупик, ответным призывом найти в России русскую землю: "А где русская земля? Не татарская, не казацкая, не удмуртов и так далее, где русская?"

"Донецкий "Шахтер" будет после "военного положения" чисто российским клубом. А "Шахтар" – то ли из Кыюва или Львива – пускай будет украинским. И почему РПЛ молчит? Клуб называет себя украинским, а Донецк уже Российский?", – написал еще один явно не слишком образованным житель РФ с ником grey2015. "Донецк такой же российский, как ваш президент адекватный", – ответили умнику.

А самые отбитые ватники просто скатывались к оскорблениям и угрозам в адрес Украины и украинцев, а также распространяли новую страшился, что за проигрыш футболистов угрожали отправить в Бахмут: "Украины больше нет и не будет. Забудьте", "Смерть всем хохлам", "Пaскудная недоХoхляндия" и прочее.

Тех, кто порадовался за "горняков" или хотя бы не написал какую-то гадость в РФ оказалось совсем немного: "Эпическая серия пеналей! "Шахтер!" "Шахтер" красавцы, конечно. Как они это делают практически каждый год?".

"Нелегко было команде из Донецка. Но прошли. То ли "незламный" характер, то ли повезло. Трудно сказать... До слез обидно, что наши клубы отстранены...", – пожаловался комментатор под ником sviatoy. И его тут же успокоили: "Зато спишь спокойно и не видишь очередного позора".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболиста "Шахтера" унесли с поля на носилках после серии пенальти с "Ренном".