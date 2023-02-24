Россияне были вынуждены признать успехи Украины в Лиге Европы. Фотофакт

Российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успех донецкого "Шахтера" в Лиге Европы после того, как украинцы драматично победили французский "Ренн". Так называемые журналисты, которые проигнорировали успех "горняков" в первой игре в Варшаве, не смогли оставить без внимания выход "оранжево-черных" в 1/8 финала турнира.

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Сайт телеканала "Матч ТВ" и портал SportBox, которые входят в контролируемый Кремлем холдинг "Газпром-Медиа", опубликовали отдельные заметки об успехе "горняков" в Ренне под названием "Шахтер" победил "Ренн" в ответном матче плей-офф Лиги Европы и стал последним участником 1/8 финала турнира".

Россияне ограничились лишь короткой хронологией событий, а о ходе серии пенальти рассказали лишь итоговым счетом. Пропагандистам напомнили, что героем игры стал вратарь украинцев Анатолий Трубин, отразивший три удара с 11-метровой отметки. "Вратарь затащил "Шахтер", – написал в комментариях один из болельщиков.

Отметим, что уже 24 февраля наша команда узнает своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Среди возможных оппонентов – команда российского тренера Станислава Черчесова "Ференцварош".

OBOZREVATEL разбирался, что помогло "Шахтеру" сотворить чудо в дуэли с "Ренном" и выйти в 1/8 Лиги Европы, назвав ключевые моменты.

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