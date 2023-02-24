Что помогло ''Шахтеру'' сотворить чудо в дуэли с ''Ренном'' и выйти в 1/8 Лиги Европы: ключевые моменты

В годовщину полномасштабной войны, которую развязала РФ на территории Украины, донецкий "Шахтер" совершил маленькое чудо в 1/16 финала Лиги Европы, обыграв на выезде по пенальти французский "Ренн". После 2:1 в Варшаве, на "Роазон Парк" украинцы пропустили во втором тайме, а затем горели уже 0:2 до 119-й минуты. Но сумели заставить соперника ошибиться и вытянули серию пенальти (5:4) и путевку в 1/8 турнира.

Видео дня

OBOZREVATEL решил разобраться, что же стало залогом успеха "горняков" в, казалось бы, проигранном противостоянии в Ренне.

1. НЕСГИБАЕМЫЕ. В первую очередь, крайне важно, что донецкая команда не просела и не "поплыла" под огромным давлением французов на стартовом отрезке матча. "Ренн" не проигрывал в последних девяти домашних встречах в еврокубках. Вот кому дома и стены помогают. Поэтому и в поединке с "Шахтером" при колоссальной поддержке собственных трибун команда из Бретани с первых секунд ринулась на штурм чужих ворот.

И если бы "горняки" не выстояли под напором "красно-черных" в начале ответного поединка и пропустили, да еще и не единожды, вернуться в игру было бы крайне сложно. Не посыпались дончане и после первого пропущенного гола, хотя предпосылки были. Значит, Игор Йовичевич сумел правильно настроить команду.

2. УКРАИНА и ВСУ. После первого поединка с "Ренном" в Варшаве (2:1) один из героев того матча и автор первого забитого мяча Дмитрий Крыськив заявил: "Нельзя было выйти и играть вполсилы, нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ". И хоть в ответном матче претендент на звание игрока недели в Лиге Европы не попал в заявку, остальных "горняков", безусловно гнал вперед тот подвиг, которые каждый день совершают украинские воины.

К тому же 24 февраля – годовщина полномасштабной войны с Россией. А спортивные победы на международной арене – это голос, который напоминает про Украину, про ее трагедию и борьбу. Также футболистам хотелось дать как можно больше позитивных эмоций своим землякам, особенно болельщикам, которые сейчас освобождают свою землю с оружием в руках.

Поэтому "горняки" продолжали до последнего идти вперед и искать лазейки во французской обороне, никто не мог позволить себе сдаться, пока не прозвучал финальный свисток. Они в очередной раз показали, что украинцы – несокрушимые.

3. "ГРЫЗЛИ ЗЕМЛЮ". В плане игры 23 февраля "Шахтер" выглядел далеко не блестяще и явно похуже, чем неделю назад в Польше. Фирменным быстрым выпадам дончан в атаке не хватало остроты и завершающего удара. Но для "горняков" это был только второй официальный матч после зимнего перерыва, и все недоработки они компенсировали колоссальной самоотдачей и борьбой за каждый мяч.

Причем моментами футбол и, правда, превращался в борьбу. В частности, преуспел в этом и Николай Матвиенко, который в одном из эпизодов так уложил соперника, словно иногда заходит на мастер-классы к Жану Беленюку.

Также игроки "Шахтера" старались действовать максимально командно, страхуя друг друга и прислушиваясь к указаниям тренера.

4. СТЕПАНЕНКО И ОБОРОНА. На самом деле очень тяжело пришлось "Шахтеру" в защите, поэтому сложно переоценить ту разрушительную работу, которую проделал Тарас Степаненко. А также его лидерские качества. И когда в дополнительное время капитан попросил замену из-за повреждения, то стало очень тревожно за результат.

Продуктивный матч на своем фланге провел Ефим Конопля, успевая создавать моменты в нападении и отрабатывать в обороне. Показал свой универсализм. Многие статистические и аналитические сайты поставили правому защитнику вторую самую высокую оценку в "Шахтере" после вратаря Анатолия Трубина.

Кто-то может возразить, что защита "Шахтера" в этом матче была отнюдь не идеальна, и два гола тому подтверждение. Но нападение, исходя из счета на табло и 7 ударов по воротам против 23-х у "Ренна", была еще менее продуктивно.

5. ДЖОКЕР И ТРЕНЕРСКИЙ НЮХ. Главный тренер украинской команды Игор Йовичевич провел весьма зрячие замены. Невен Джурасек сделал на 119-й минуте ту самую фатальную для "Ренна" подачу, после которой Жанюэль Белосьян срезал мяч в свои ворота, доведя почти выигранное сражение до лотереи – серии пенальти.

Ну и совсем фееричным получился дебют в "Шахтере" для 18-летнего венесуэльца Кевина Келси. В своем первом матче за донецкий клуб в плей-офф Лиги Европы он вышел и хладнокровно забил решающий пенальти, что, к сожалению, чуть ранее не удалось сделать Даниилу Сикану.

6. СТЕНА-ТРУБИН. Безусловным героем битвы в Бретани стал вратарь дончан Анатолий Трубин, который делал впечатляющие сейвы и в игровое время, а в серии пенальти и вовсе был почти непробиваем. Анатолий показал свою надежность и парировал три удара французов, тут же став претендентом на звание игрока недели в ЛЕ.

Комментаторы и болельщику уже начали гадать, на сколько после матча с "Ренном" выросла трансферная стоимость 21-летнего Трубина, которого transfermarkt оценивал в 11 миллионов евро. Кто-то считает, что голкипер подорожал сразу на несколько десятков миллионов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, чтобы узнать соперника "Шахтера".