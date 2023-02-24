Футболиста ''Шахтера'' унесли с поля на носилках после серии пенальти с ''Ренном'': что произошло

Полузащитника донецкого "Шахтера" Егора Назарина унесли с поля на носилках после того, как его команда в серии пенальти одержала победу над французским "Ренном" в стыковом матче плей-офф Лиги Европы. Этот успех позволил единственному представителю Украины в турнире выйти в 1/8 финала.

Видео дня

Назарин появился на поле по ходу дополнительного времени. На 100-й минуте он заменил капитана команды Тараса Степаненко, который получил повреждение. Проведя 20 минут на поле, Егор стал одним из участников послематчевой серии пенальти. Именно он стал первым игроком "Шахтера", который подошел к 11-метровой отметке.

Полузащитник "горняков" уверенно реализовал свой удар – он отправил голкипера "Ренна" Манданду в один угол, а мяч в другой. При этом никаких проблем со здоровьем игрок явно не испытывал. Забив, Назарин отправился к вратарю "горняков" Анатолию Трубину, чтобы поддержать партнера.

Однако уже на послематчевых фото репортеры засняли Егора на носилках. На снимках видно, что он держится за лицо руками, а врачи приложили к его колену лед. Подробностей о повреждении футболиста пока нет.

Напомним, 24 февраля донецкий "Шахтер" узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Среди возможных вариантов – команда российского тренера Станислава Черчесова "Ференцварош" и лондонский "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успехи Украины в Лиге Европы. Кроме того, наш сайт разбирался, что помогло "Шахтеру" сотворить чудо в дуэли с "Ренном" и выйти в 1/8 Лиги Европы, назвав ключевые моменты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!