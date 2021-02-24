"Шахтер" поддержал "Динамо" перед ответным матчем ЛЕ против "Брюгге"

Донецкий "Шахтер" поддержал своего главного конкурента в Украине – "Динамо" – перед ответным матчем киевлян в 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге", который состоится в четверг, 25 февраля.

На своей странице в Twitter "горняки" пожелали столичному клубу победить в противостоянии с бельгийцами. Официальный аккаунт "Динамо" в социальной сети не проигнорировал это неожиданное обращение и ответил "Шахтеру" словами: "Благодарим! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках!"

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги Европы "горняков" устроит любой результат, кроме поражения в два и более мячей, а киевляне пройдут "Брюгге" в случае победы или результативной ничьей со счетом 2:2 и крупнее.

В первом матче подопечные Луиша Каштру на выезде обыграли "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:0, а "Динамо" упустило победу в поединке с "Брюгге".

Второй поединок против израильской команды "Шахтер" проведет на НСК "Олимпийский". Стало известно, где и почем можно купить билеты на эту встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу взял на матч с бельгийцами 24 футболистов. Назван полный список игроков.